Dala sa na otužovanie. Sympatická speváčka Marta Jandová (48) už veľakrát dokázala, že má búrlivú krv a len tak niečo ju nevyplaší.

Práve preto sa teraz chytila ďalšej výzvy, ktorou bolo vliezť do vane plnej ľadu. Boj nad sebou nakoniec vyhrala a šup do studenej vody. „Ty kokos, Marta, zbláznila si sa? Hovorila som si v to ráno,“ uviedla brunetka so smiechom. Bola to pre ňu však nová skúsenosť, za ktorú je nesmierne vďačná. „Bolo to husté. Ďakujem za tento deň a skúsenosť,“ dodala.