Richard Müller sa niekoľko týždňov ani nepohne: Operácia! Čo speváka trápi?

To, čo spočiatku vyzeralo ako drobné, ale veľmi bolestivé zranenie členka, sa neskôr ukázalo ako dôvod na operáciu. Spevák Richard Müller (61) ju podstúpil tento pondelok v Dunajskej Strede, odkiaľ sa prihlásil po zákroku už s dvoma barlami. Nezaobíde sa bez nich ani najbližšie dni.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred dvoma týždňami sa Richard objavil na invalidnom vozíku. Vtedy priznal, že musí prerušiť a preložiť rozbehnutú koncertnú šnúru a liečiť sa. „Zle stúpil a vytkol si akoby členok, má natiahnuté šľachy,“ povedal vtedy pre Nový Čas jeho manažér Adnan Hamzič. Spevák musel byť poslušne len v polohe ležmo. „Musí ležať doma, lebo keď stojí alebo sedí, krv sa spustí dole do členka a bolesť pulzuje,“ vysvetlil, čím si Richard prechádza.

„Už je to o trošičku lepšie, telefonujem s ním každý deň, opuch opadá,“ pridal pozitívnu správu. Po štrnástich dňoch sa však situácia zmenila a Rišo musel pod nôž. „Ten opuch prestal v jednom momente ustupovať, tak sme išli znovu na röntgen a pán doktor usúdil, že členok je vykĺbený a bolo by dobré ho operovať,“ vysvetlil nám ďalšie komplikácie, ktoré speváka prenasledovali. „Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne 6 týždňov sa neuvidíme,“ napísal Richard na sociálnej sieti.