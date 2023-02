Kristína Svarinská odstavila alkohol: Nie som tehotná ani chorá! Prečo herečka odmieta drinky?

Dokázala sa ho vzdať a vôbec jej nechýba. Obľúbená herečka Kristína Svarinská (33) je aktuálne hviezdou v seriáli Dunaj, k vašim službám. Ten, kto však Kristínu dobre pozná, vie, že je to neskrotný živel, ktorý miluje spoločnosť. Kedysi si kvalitnú zábavu s priateľmi či s rodinou bez chutného drinku v ruke nedokázala predstaviť. V súčasnosti však alkoholu hovorí nie.

Je na seba pyšná! Alkohol je súčasťou každého večierka či oslavy. Je tolerovaný, no dokáže byť zradný. Pohár alkoholu je nám však núkaný takmer všade. A keď mu človek odolá, hneď je spoločnosťou označovaný za blázna. Svoje o tom vie aj herečka Kristína Svarinská. Ako hovorí, na to, aby nepila, nepotrebuje dôvod. Dôležitá je pevná vôľa.

Veď, ako sa hovorí, všetko je to o nastavení v našej hlave. „Nie! Stále nie som tehotná. Ani chorá. Ani inak obmedzená. Stále nepotrebujem dôvod na to, prečo nepiť. Proste to tak je,“ uviedla umelkyňa, ktorá si ani kvapku alkoholu nedopriala presne šesť mesiacov. A ako Kristína nadšene dodala: „Triezvosť je nové sexi!“