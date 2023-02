Dare Rolins sa plnia sny: Získa prestížne ocenenie? Už nominácia sa počíta, teší sa speváčka

Dočkala sa. Speváčka Dara Rolins (50) má na svojom konte ďalší úspech.

Len pred časom uchvátila celé Česko a Slovensko v pražskej O2 aréne pri príležitosti svojho jubilea. Vyzerá to tak, že len krátko nato Dara konečne zbiera vytúžené plody svojej práce. Hudobná diva je totiž nominovaná v prestížnej ankete Slovenka roka 2023. Pre umelkyňu je to premiéra, lebo za svojich 50 rokov zatiaľ nedostala žiadne ocenenie.

Roky driny sa oplatili! Reč je o Dare Rolins, ktorá svojimi famóznymi výkonmi a talentom vyráža dych už niekoľko desaťročí. I s pribúdajúcim vekom je Dara rovnako žiadaná a jej koncerty sú zaručenou kvalitou. Napriek tomu však doteraz neprišlo ani jedno ocenenie a speváčkina polička úspechov je zatiaľ prázdna.

To sa však môže už čoskoro zmeniť. Blondínka bola totiž po prvýkrát nominovaná v ankete Slovenka roka v oblasti umenie a kultúra s ďalšími dvomi dámami: opernou speváčkou Slávkou Zámečníkovou a so sochárkou Janou Brisudovou.

„Každá podobná udalosť je, samozrejme, pocta a poteší. Už samotná nominácia sa počíta,“ napísala nadšená Dara Novému Času. V poslednom období sa na ňu usmialo šťastie. „Vyzerá to tak, že sa mi to tento rok k tej 50-ke všetko pekne zišlo. Vyzerá to na celkom dobrý rok,“ dodala Rolins s nadšením.