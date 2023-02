Zábranská s Dvořákom si vymenili garde! Aha, čo spravil herec pre mladú krásku

Vymenili si garde! Herečka Martina Maca Zábranská (29) randí už skoro rok s českým hercom Jiřím Dvořákom (56), pri ktorom našla šťastie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dvojica chce spolu tráviť všetok možný čas, a tak musela brunetka behať za svojou láskou do Čiech, dnes je však všetko inak. Zábranská po minuloročnom moderovaní Let´s Dance získala nielen nový flek v seriáli Mama na prenájom, ale aj lásku v podobe českého sympaťáka Jiřího Dvořáka.

Obaja umelci však majú svoje povinnosti a robota je to, čo ich vie rozdeliť. Donedávna to bola práve Zábranská, ktorá brázdila cesty a chodila za svojou polovičkou do Česka, no dnes sa karta obrátila a Dvořák trávil so svojou vyvolenou čas na Slovensku a navštívili aj Košice.