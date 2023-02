Červenovlasá moderátorka Vera Wisterová (45) je známa svojou dobrodružnou povahou a vo voľných chvíľach vždy rada vycestuje objavovať nové kúty sveta.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tentoraz sa síce vybrala len do susednej Viedne, no o zábavu mala rozhodne postarané. Vera totiž navštívila múzeum s voskovými figurínami, ktoré stvárňujú rôzne známe osobnosti z celého sveta, a to priam v totožnej podobe. „V múzeu voskových figurín sme si všetci rovní,“ napísala Wisterová k záberu, kde pózuje pri sexi hercovi Bradovi Pittovi.