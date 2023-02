Rolins po megašou vycestovala k moru: Zamilované fotky s Nedvědom a telo ako zbraň!

Ide jej karta! Spevácka diva Dara Rolins prežíva momentálne veľmi úspešné obdobie. Len prednedávnom odpálila vo vypredanej pražskej O2 aréna veľkolepú koncertnú šou pri príležitosti svojich 50. narodenín, na ktorej odzneli legendárne hity z jej dlhoročnej hudobnej kariéry.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Na megašou vystúpili viaceré spevácke hviezdy vrátane rapera Rytmusa, speváčok Tiny, Moniky Bagárovej či Anity Soul a rovnako aj jej dcéra Laura, ktorá si s mamou strihla duet. Speváčka už medzitým stihla svojich fanúšikov potešiť správou, že sa chystá druhý takýto koncert. Dare sa však okrem pracovnej sféry darí aj na poli lásky.

Už nejaký ten čas je šťastne zadaná po boku bývalého futbalistu Pavla Nedvěda, pri ktorom len tak žiari. Po životom koncerte sa rozhodla spolu so svojou láskou vycestovať k moru a dopriať si zaslúžený oddych. Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila viacerými zábermi, ktoré hrdličky zachytávajú s úsmevmi od ucha k uchu. Na ďalších fotkách zase Dara predviedla svoje dokonalé krivky v bikinách a my musíme uznať, že do vrecka by schovala nejednu 20-tku!