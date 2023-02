Režisér cestopisu Cestou necestou Patay o vysnívanom projekte: Cestovanie ma od základov zmenilo

Gastronomický cestopis Cestou necestou je dlhé roky stabilnou súčasťou vysielania Jednotky RTVS. Za ten čas si s jeho výrobou stihol režírujúc producent Tibor Patay (42) užiť svoje.

Čelil prepadu mužov s mačetami aj chutiam, k akým sa bežný slovenský jedák nedostane ani vo svojej najbujnejšej fantázii. Myšlienka robiť cestopisnú reláciu, v ktorej sa cez zaujímavých Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí doslova ochutná daná krajina, vznikla približne pred desiatimi rokmi. „Vymysleli sme to spolu s mojou manželkou, jednoducho radi cestujeme a radi jeme. Chceli sme teda spraviť projekt, v rámci ktorého by práca bola aj naším hobby,“ spomína Patay. Zámer sa podaril, no plány sa medzičasom trochu pomenili.



„Pôvodný zámer bol, že by sme chodili spolu, no udiali sa veci... Prišlo nám do života dieťa a niekto musel zo spoločného sna takpovediac uskočiť.“ Uskočila manželka a Patay medzičasom stihol precestovať viac ako sto krajín. „Priznám sa, že úplne presne neviem, koľko ich bolo. Pretože aj voľný čas, ktorého veľa nemám, trávim cestovaním s rodinou. Je to také nastavenie života.“ Avyhlási presvedčivo. „Zažijete rôzne udalosti, situácie, na ktoré často nie ste pripravení.

Čo všetko zažil na svojich cestách a kedy mu nebolo všetko jedno? Na ktorý gastronomický zážitok nedokáže zabudnúť a ako mu chutila tarantula? A aké sú ešte jeho cestovateľské sny?

