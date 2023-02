Valentínsky rozhovor so známymi pármi: Ako oslávia sviatok zamilovaných a kto plánuje svadbu?

Už o pár dní oslavujú všetci zamilovaní svoj sviatok - Valentína. Pri tejto príležitosti sme sa spýtali známych dvojíc, ktoré zatiaľ nemali svadbu, či je podľa nich dôležitá alebo na lásku papier nepotrebujú. Prezradili nám tiež, čím ich vie partner najviac prekvapiť a čo najkrajšie pre seba spravili.

Eva Cifrová (40) a Lukáš Krňoul (41) - Valentína máme každý deň



Ako dlho ste spolu?

Lukáš: Je to už sedem rokov.

Eva: Zoznámili sme sa v Dubaji, kde som išla na dovolenku so svojim najlepším kamarátom. Malo sa o nás starať jedno dievča, to ale nakoniec nemohlo, tak poslala mobil na Lukáša, ktorý tam žil.



Vraví sa, že siedmy rok je kritický. Buď partneri spolu zostanú alebo sa rozídu...

Eva: Medzi nami je všetko skvelé a nepripadá vôbec do úvahy, že by sa sme sa rozišli. Práveže tento siedmy rok je úplne najkrajší.



Riešili ste niekedy svadbu, alebo to nie je u vás témou dňa?

Eva: Témou dňa to u nás nikdy nebolo, len sme to vždy tak letmo prešli. Teraz keď čakáme bábätko sa o nej rozprávame intenzívnejšie.

Lukáš: Trošku viac sa o nej rozprávame, rodina by mala byť kompletná.





Rodina vás do svadby nikdy netlačila?

Eva: Moji rodičia sa občas opýtajú kedy sa budeme brať. Nie sú však otravní, že by nás do toho tlačili, nechávajú to na nás, aby to bolo podľa našich predstáv.



Mnohí túto udalosť odkladajú lebo sa boja, že sa tým papierom niečo v ich vzťahu zmení...

Eva: Myslím, že môžem povedať aj za Lukáša, že toto ani jeden z nás asi v hlave nemá.



Blíži sa Valentín. Oslavujete tento sviatok, alebo ste názoru, že lásku si treba prejavovať každý deň?

Lukáš: Úprimne tento sviatok veľmi neoslavujeme a lásku si prejavujeme každý deň.

Eva: Stále sa objímame, pusinkujeme, sme k sebe úctiví a nie je to len jeden deň v roku. Lukáš mi neustále nosí kvety alebo ma poteší nejakou drobnosťou.



Lukáš: Evička ma prekvapuje neustále svojou láskavosťou a dobrotou. Je to veľmi vyrovnaná osobnosť a to ma teší a stále prekvapuje.

Eva: Čím ma vie najviac potešiť je to, že ak idem zachraňovať nejaké zvieratko tak ma nikdy neodrádza a vždy ma podporí.



Čo najkrajšie pre vás vaša polovička spravila?

Lukáš: Bábätko je naša najväčšia radosť a náš spoločný úspech, posunutie nášho vzťahu ďalej.

Eva: To, že sa mi podarilo otehotnieť je pre nás najväčší dar, ktorý sme mohli dostať.



Treba teda na lásku papier?

Eva a Lukáš: Nie je treba, ale chceme byť ako rodina kompletní.