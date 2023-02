Herečka Karin Haydu je zamilovaná až po uši: Jej láska s Davidom ale čelí ťažkej skúške!

Zamilovaná a šťastná. Tieto pocity zažíva herečka Karin Haydu (45) po boku o 15 rokov mladšieho futbalistu a podnikateľa Dávida (30) z Banskej Štiavnice.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Prvú spoločnú fotografiu zverejnila vlani v októbri, ale, ako prezradila Novému Času, poznajú sa vraj oveľa, oveľa dlhšie. Dvojica má však pred sebou aj úskalia vo forme veľkej vzdialenosti, ktorá nie je vždy úplne jednoduchá.

Karin Haydu bola po rozchode s finančníkom Rastislavom Podhorcom v roku 2018 oficiálne sama. „Na lásku som nezanevrela. Bola som dlho sama, ale povedala som si, že radšej budem sama, ako mať niekoho len tak pri sebe. Jednoducho som čakala, kedy to príde, a prišlo to,“ zhodnotila. Po boku Dávida doslova kvitne. Hoci ich vzťah odtajnila len na jeseň 2022, na otázku, ako sa spoznali, tajomne odpovedala: „Popísalo sa všeličo, ale nie je to pravda. Poznáme sa oveľa, oveľa dlhšie.“ To je už dnes jedno, pretože ich láska kvitne každým dňom.

„Som zamilovaná. Zasiahlo ma to po veľmi dlhej dobe a užívam si to,“ usmieva sa herečka. Dvojica už zoznámila aj svoje rodiny a mamin partner sa pozdáva aj dcére Vanese. Dávid však býva v Banskej Štiavnici, čo znamená lásku na diaľku. „Dosť času trávim v Štiavnici, je to na striedačku, tu aj tam. Vyhovuje to obom stranám, zatiaľ to neriešime,“ zmietla zo stola komplikácie, ktoré by diaľka mohla ich vzťahu spôsobiť.