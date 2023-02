Prvé slová Šoka Tabačka po diváckej kritike jeho šou Traf to! vás prekvapia: To naozaj, Juraj?!

Pred necelým mesiacom začala RTVS vysielať novú zábavnú šou Traf to! s moderátorom a komikom Jurajom Šokom Tabačkom (44). Práve on mal byť náhrada za Andreja Bičana (48) a jeho relácie 5 proti 5.

Je si toho vedomý! Tabaček odštartoval s Traf to! v RTVS začiatkom januára a spätná väzba od divákov nedala na seba dlho čakať. Reakcie však vo vyššej miere tvorili negatívne slová adresované schopnostiam a zručnostiam moderátora Šoka. Ten bol doteraz ticho, no uvoľnená konverzácia s Petrom Marcinom v Neskoro večer mu rozviazala jazyk. A to práve v momente, keď ho moderátor vyzval, či sú podľa neho otázky, z ktorých je šou Traf to! poskladaná, vtipné.

„Áno, sú, ale to je práve problém tej relácie. Odo mňa sa očakáva, že tam niekedy dostanem humor,“ začal Tabaček zľahka. Veľmi rýchlo mu však úsmev z tváre zmizol. „Ono totiž samotná tá dokrútka k otázkam je vtipnejšia než to, čo poviem ja,“ sypal si popol na hlavu. Komentáre od neprajníkov s ním zrejme zamávali. „Niekedy sa snažím byť vtipný, no veľmi tým ukazujem rozdiely. Takže sa mi nedarí,“ dodal Šoko úprimne.



Má podporu



Napriek neprajníkom sa Tabaček snaží na sebe pracovať a zlepšovať sa. Samotná šou ho totiž veľmi baví a nerád by sa jej vzdal. „Je to zaujímavé hlavne preto, lebo je to relácia, ktorá vznikla v RTVS, nie je to kúpená licencia. Je to celkom súťažné, zábavné, ľudia sa môžu dozvedieť fakty, ktoré doteraz nevedeli. Aj ja sa vždy niečo nové dozviem,“ priznal komik.

Za Šokom stojí aj vedenie RTVS: „Je pochopiteľné, že po dlhoročnom návyku na moderátora a reláciu reaguje pri zmenách časť diváckeho spektra kritickejšie a je potrebné dlhšie obdobie, kým si na zmenu zvyknú. Juraj Šoko Tabaček je veľký profesionál, skvelý moderátor, do novej výzvy sa pustil naplno a sme presvedčení, že išlo o správnu voľbu. Tento typ relácie je veľmi náročný a moderovania sa zhostil skvelo,“ povedal pre Nový Čas PR manažér RTVS Filip Púchovský.