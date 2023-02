Šebová a Kubovčík majú nové hniezdočko lásky: Banku na to nepotrebovali! Koľko za byt vykešovali?

Foto

Keď sa darí, prečo peniaze tlačiť do ponožky? Svoje by o tom vedeli hovoriť manželia Zuzana Kubovčíková Šebová (40) a Michal Kubovčík (42). Podľa informácií Nového Času si totiž darovali rozľahlý byt so záhradou, ktorý im poriadne ukrojil z domáceho rozpočtu.