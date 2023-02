Ďurovčíkova žena Barbora otvorene: Jano sa doma cíti pod papučou! Ale ako je to naozaj?

Herečka a speváčka Barbora Ďurovčíková (27) vychováva s režisérom Jánom Ďurovčíkom (51) ich synčeka Janka (2). Napriek tomu stíha nielen domácnosť, ale aj zarezávať v manželových muzikáloch.

O súkromí dvojica hovorí len zriedka, ale mladá mamička sa predsa len rozhodla prezradiť detaily z ich domácnosti. O Ďurovčíkovi je známe, že vie byť poriadne rázny a výbušný, avšak doma je z neho celkom iný človek.

Je to už nejaký čas, čo Barbora a Jano tvoria pár. Ich šťastie zdvojnásobil synček, ktorý je pre nich stredobodom vesmíru. Ďurovčíková však po čase priznáva, že známy režisér na začiatku nevedel s malým Jankom veľmi fungovať. Ako správny otec však urobil, čo mohol, aby mu nič nechýbalo.

„Jasné, že sa stará. Čas si našiel a divadlo trochu obmedzil. Síce teraz je to lepšie, lebo keď bol malý ešte maličký, tak mi hovoril, že to urob radšej ty a prebaliť - to nie, ale teraz je už pomaličky odplienkovaný. Teraz už hovorí - dal som ho vycikať, už machruje. Príde domov a hodinu a pol sa hrajú,“ uviedla mamička v šou Neskoro večer. Práve v divadle musí Ďurovčík manažovať veci, aby fungovali ako hodinky.

Možno práve pre stres, ktorý naňho dopadá, si vyslúžil povesť nerváka. Manželka to však vidí inak. „Doma nie je impulzívny. Je to taký kľuďas a hovorí, že je pod papučou. On nie je nervák, možno trošku v tom divadle, ale všetci hovoria, že odkedy je so mnou, tak už ani v tom divadle nie. Takže dostal do života pokoj,“ dodala so smiechom na záver Ďurovčíková.