Miss Slovensko po prvýkrát hľadá osobnosť, veľká zmena vo finálovej 12-tke: Potetované krásky a boj za ekológiu aj lgbti komunitu!

Už to nie je súťaž krásy ale súťaž osobností! Napriek tomu, že Miss Slovensko vstúpilo do roku 2023 s novým imidžom, a to takým, že nehľadá ideál krásy, ale osobnosť, finálová 12-tka je plná nádherných mladých žien. Veľa vecí sa však zmenilo už na prvý pohľad.