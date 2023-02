Fischer ako hviezda filmu Invalid: Čo prezradil o nakrúcaní a ako na jeho výkon reagovala Kavaschová?

Herec Daniel Fischer je jednou z hviezd bláznivej čiernej komédie Invalid, ktorá mieri do našich kín. A hoci na kinopremiéry príliš nechodí a radšej trávi čas so svojou rodinou, túto si nemohol nechať ujsť. Na nakrúcanie s obľúbenými kolegami nedá dopustiť a o to viac bol zvedavý na výsledok. Ako sa však pozerá na samého seba?