Vášáryová pomáha, kde sa dá: Hľadám útočisko pre bieloruské deti! Dojímavé slová expolitičky

Ani po 70-ke oddych nepozná a, ako tvrdí, ani ho nevyhľadáva! Bývalá herečka a politička Magda Vášáryová (74) je známa tým, že sa angažuje vo verejných veciach.

Aktuálne má pred sebou ešte rok štúdia a dokončuje svoju dizertačnú prácu, pôsobí v ženskom spolku Živena a pomáha všade, kde sa dá. V týchto dňoch hľadá organizáciu, ktorá by dokázala zabezpečiť domov pre 23 detí z Bieloruska.

Keď môže, prečo by nepodala pomocnú ruku? Aj to sú slová, ktorými sa riadi exherečka a manželka zosnulého humoristu Milana Lasicu († 81) Magda Vášáryová. Aj keď už roky nie je aktívnou političkou, stále sa o dianie v našej krajine či vo svete zaujíma a spolupracuje s rôznymi organizáciami. V kontakte je tiež s bieloruskou opozíciou, ktorá má pre Magdu jednu prosbu.





„Roky udržiavam kontakt s bieloruskou opozíciou, ktorá je v Poľsku. Požiadali ma, či nepoznám nejakú organizáciu u nás, ktorá by prijala asi 23 detí,“ uviedla Magda, ktorá týmto deťom hľadá na dva až tri týždne útočisko a strechu nad hlavou.

„Väčšinou sú to siroty, alebo majú rodičov vo väzení, alebo sú v Poľsku len s mamou,“ informuje Vášáryová, ktorá by bola rada, ak by sa nejaká organizácia ozvala a deti načas prijala. „Aby sa trochu rozptýlili a uzdravili po tom, čo zažívajú,“ dodala. Ako Magda hovorí, na Slovensku je veľa dobrých ľudí, a tak verí, že pomoc sa nájde rýchlo. Vášáryová výzvu s pomocou zverejnila na sociálnej sieti. A už teraz sa jej ozvalo množstvo ľudí s rôznymi nápadmi.