Ikonická slovenská kapela poteší fanúšikov: Po dlhých rokoch je späť! Prečo boli tak dlho ticho?

Po 5-ročnom tichu sú späť! Ikona elektronického žánru na Slovensku, ktorá vznikla spojením 2 košických skupín a je známa aj ďaleko za našimi hranicami, vydala rytmickú ochutnávku ich pripravovaného albumu.

Kapela si je plne vedomá svojej dlhoročnej odmlky, ktorá pramenila hlavne z rodičovských povinností a pandémie. Ich rytmická hudba fanúšikov opäť potešila až po dlhých 5 rokoch v skladbe Trhací kalendár. „Som späť, prepáč, ja viem, že to bol dosť dlhý čas,“ znie v novinke, na ktorej sa už klasicky podieľala celá skupina, keď si členovia dlhé hodiny lámali hlavu v štúdiu na chate v Demänovskej doline.

„Presunuli sme sa pod Chopok, kde sme, ako za starých čias, spoločne nahrávali všetky hudobné nápady. Tie najlepšie sme doma po návrate rozpracovali do skladieb. Následne sme sa vrhli na texty. Ja, Miloš i Slivka, každý sme si napísali svoju časť. Potom sme všetko nahrali odznova. Je to zdĺhavý proces, lebo vždy chceme dostať zo skladby to najlepšie a neuspokojíme sa s priemerom,“ priblížil tvorivý proces Peter Ungvölgyi alias Pino.

Nová skladba má aj svoju vizuálnu podobu. „Okrem hudby sme si tentokrát zobrali na plecia ďalšiu kreatívnu prácu – natáčanie videoklipov. Veľmi nás to baví. Je to niečo iné, ako komponovať a skladať piesne. Podobne ako je veselá naša tvorba, sme sa snažili vytvoriť i veselý videoklip. V nakrúcaní vlastných autorských klipov plánujeme i naďalej pokračovať,“ teší sa bubeník Miloš Rabatin z novej skúsenosti.