Čo všetko znamená Alžbeta Ferencová pre seriál Iveta? Režisér Hřebejk má v tom úplne jasno!

Okolo žiadneho slovenského seriálu nebolo také haló ako okolo Ivety v réžii Jana Hřebejka (55). Kvôli seriálu sa doslova rozhnevalo takmer celé Slovensko a dostal sa na pretras až do parlamentu.

V obľúbenej relácii Inkognito sa dnes večer objaví ako tajný hosť jeho hlavná predstaviteľka Alžbeta Ferencová (30). Jeden zo stabilných hádačov Michal Hudák (53) hneď pripomenul, že Hřebejk by si seriál bez Alžbety predstaviť nevedel. Ako povedal Hřebejk, ak by televízia nesúhlasila s výberom tejto herečky do hlavnej úlohy, seriálu by sa režisérsky nechytil.



„Iveta mi dala mega veľa. Hlavne som spoznala skvelých ľudí. Tie skúsenosti ma posunuli na míle ďaleko. Raz by som tou herečkou chcela naozaj byť. Ide o filmovú realitu, v ktorej je možné čokoľvek,“ prezradí Ferencová. Po uhádnutí herečkinej identity Hudák poznamená, že Betke sa nechce odísť. A tak aj bude. Ferencová sa s hádačmi bude cítiť ako doma. Dokonca si s ňou musí moderátor Vlado Voštinár (58) vymeniť stoličku s poznámkou, že teraz budú hádať, čo tam robí on.