Herec Marián Mitaš otvorene o filmovom svete: Ja nie som typ, ktorý by si vykecával cestičku!

Pri nakrúcaní sa z neho stáva out­sider! Sympatický Marián Mitaš (42) patrí k našim najobsadzovanejším hercom a pracovné ponuky sa mu len tak kopia na stole, a to nielen v našich končinách, ale tiež v cudzine.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako jeden z mála Slovákov hral práve Marián po boku svetových hviezd. Charizmatický umelec však o sebe tvrdí, že keď už príde k točeniu filmu, na pľaci spoločnosť nevyhľadáva a skôr je z neho vlk samotár. Ako priznáva, do práce si nechodí hľadať priateľov.

Má v tom jasno! Herec Ma­rián Mitaš, divákom aktuálne známy zo seriálu Nemocnica, má svoje určité pracovné zásady, ktorých sa snaží držať. Keď príde na natáčanie, je rád sám za seba a nepotrebuje s nikým komunikovať. Ten, kto pozná Mitaša vie, že je to veľký profesionál. „Ja nie som typ, ktorý by si vykecával cestičku,“ povedal herec otvorene v rozhovore pre Rádio FM. Je rád, keď príde na miesto činu, odpracuje si svoje a môže ísť domov.



Stojí sám v kúte



Či práve svieti červené svetlo a Marián je už pripravený prehovoriť pred kamerami alebo sa len pripravuje scéna, u neho sa nič nemení. Celú svoju pozornosť venuje iba práci a s nikým sa zbytočne nevykecáva. Jednoducho to nemá rád. „Keď prídem na pľac, som sústredený. Radšej si čítam alebo počúvam hudbu. Radšej som niekde bokom,“ dodal úprimne.

Nie každý to však má nastavené rovnako ako on. „Keď som robil jednu americkú produkciu, tak som bol až zhrozený, ako tam boli všetci milí a tvárili sa, že sú hrozne radi, že ma tam majú,“ rozpovedal sa o svojom zážitku. Mariána by ste tak v búrlivej debate počas natáčacích dní prichytili len ťažko, ani keď by mu to malo pomôcť v jeho kariére.