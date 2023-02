Milan Ondrík povedal, akých hercov nemá rád: V rozhovore nám prezradil oveľa viac!

Milan Ondrík (42), ktorý momentálne účinkuje aj v úspešnom seriáli Iveta, mal byť rezbárom, no dnes patrí k najobsadzovanejším filmovým hercom.

S partnerkou, tiež herečkou Zuzanou Moravcovou (46) vychováva v Nitre tri deti - Adama (12), Alžbetku (9) a Anežku (6). Porozprával nám o tom, aký je otec, s čím vo výchove nesúhlasí aj o čom rozmýšľa pri vyrezávaní dreva.

Diváci sú u vás viac zvyknutí na postavy tvrdých chlapov, bitkárov... Momentálne hráte v novom seriáli Iveta úlohu homosexuála. Ako sa vám to hralo?

Každý sa ma pýtal, prečo som na tento seriál vôbec prikývol, na čo som odpovedal, že som nemal inú možnosť. Zavolali mi totiž z produkcie, že Honza Hřebejk ma už obsadil, nemohol som teda povedať nie. V tom období som s ním dotočil film Veterán, a tak ma chcel v seriáli obsadiť do kontrastnej postavy, čo je pre herca vždy zaujímavé. Som rád, že sa ukazujem akoby v inom uhle, práve to posúva herca dopredu, keď môže hrať rôzne charaktery.

Museli ste pri tejto úlohe vyjsť zo svojej komfortnej zóny?

Momentálne je to na Slovensku veľmi citlivá téma a nerád by som o inak orientovaných ľuďoch hovoril ako o tých druhých, pretože sú rovnakí ako my. Nechcel som to urobiť tak, ako sa to robí obyčajne - afektovaný homosexuál, módny návrhár - to vidíte v každom zábavnom programe a všetci to hrajú rovnako.

Zaujalo ma najmä to, že táto postava má vážny zdravotný problém. S Honzom sme sa, samozrejme, o tom bavili, povedal som mu, že to chcem hrať normálnym mužským hlasom. Zhodli sme sa však, že by mal mať trošku inú farbu hlasu, nech je koloratúra postáv, ktoré sa tam stretávajú, odlišná.

Prijali by ste túto ponuku, aj keby to nebol pán Hřebejk?

Mám veľmi veľa obľúbených režisérov. Išlo hlavne o to, že som mal čas, pretože sa mi posunulo nejaké filmové natáčanie. Nie je to o tom, že som predtým vedome seriály odmietal. Produkcie v Čechách aj na Slovensku si ma rezervujú dlhodobejšie dopredu a tak nemôžem prikývnuť, aj keby som možno chcel robiť nejaký denný seriál.

Robím teda divadlo a film, ale obdivujem napríklad dabingových hercov, to absolútne neviem. Nemám rád hercov, ktorí sa povyšujú nad inými tým, že hrajú vo filme. Nie som ten typ človeka, vážim si každú prácu.