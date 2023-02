Víťazka Česko Slovensko má talent Nikola Kusendová: Čomu sa teraz venuje nádejná hviezda?

Víťazkou jubilejného desiateho ročníka obľúbenej súťaže Česko Slovensko má talent sa stala talentovaná speváčka Nikola Kusendová (16), ktorá si domov odniesla aj pekný balík peňazí. Odvtedy sa však po mladej tvorkyni akoby zľahla zem. Kam sa vyparila a čo sa stalo s výhrou?

Speváčka Nikola Kusendová získala prvenstvo v minuloročnom ČSMT slovenským hitom Čerešne. Odvtedy po nej však zostalo ticho, keďže po tom, ako sa vyparila z televíznych obrazoviek, o nej diváci nič nevedia. Ona to však vidí inak.

uviedla Nikola pre Nový Čas.

S výhrou nakladá opatrne, a aj keď v tom čase hudobníčka nevedela, kam zaslúžených 40 000 eur investuje, dnes má v tom jasno. „Nejaké peniaze som dala aj do tohto klipu, a to som hovorila aj po šou, že výhru chcem vložiť do hudby. Určite nechcem všetko naraz minúť, ale chcem pomaličky tvoriť. Niečo odložiť a niečo dať aj na cestovanie. Tak pekne s tým naložiť,“ priznala Kusendová.

Napriek tomu, že školáčka nevie, kde jej hlava stojí, myslí na svojich fanúšikov. Pripravila im teda prekvapenie. Popri škole maká na novom džingli.dodala na záver speváčka.