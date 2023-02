Dag Palovič po vyhadzove z Kováčovej a ťahaniciach s poisťovňou: Vďaka Novému Času opäť cvičím!

Dostal druhú šancu! V januári oznámili lekári bývalému pokerovému hráčovi a moderátorovi Dagovi Palovičovi (48) správu, že po troch mesiacoch musí opustiť rehabilitačné centrum v Kováčovej. A to aj napriek tomu, že Dag po vážnej dopravnej nehode prišiel o ľavú nohu, má obrovské bolesti v hrudníku a zrádza ho ľavá ruka.

Voľných lôžok však bolo nedostatok a pobyt v zariadení mu tiež komplikovala zdravotná poisťovňa a nedostatok financií. Keď sa však do celej veci obul Nový Čas, začali sa veci posúvať vpred a Dag dostal možnosť opäť cvičiť. Psychicky sa cíti dobre, no fyzicky to stále nie je ono.

Aj napriek zložitému zdravotnému stavu Daga Paloviča mu nárok na rehabilitácie vo vyhľadávanom stredisku v Kováčovej vypršal a musel sa zbaliť a ísť domov. „Dnes mám limit z poisťovne tri mesiace a nikto sa nepozerá na to, v akom som stave. Nikoho nezaujíma, či si v poriadku. Pošlú ťa domov,“ prezradil sklamaný Dag, ktorému by prišlo vhod, keby ešte mohol minimálne mesiac rehabilitovať.

Keď však Nový Čas informoval o aktuálnej situácii Daga Paloviča, veci sa akoby zázrakom posunuli vpred a pre bývalého moderátora sa našlo miesto v inom zariadení. „My sme sa na základe vášho obsahu v novinách dozvedeli o prípade pána Paloviča a pomohli sme mu,“ uviedli z vedenia bratislavského rehabilitačného zariadenia.