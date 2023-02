Playmate Eve Cifrovej (40) a jej priateľovi Lukášovi Krnoulovi (40) sa len pred pár mesiacmi splnil najväčší sen. Dvojica sa totiž čoskoro dočká svojho vytúženého dieťatka. Radosť však v sekunde vystriedali obavy po vyšetrení, ktoré Cifrová absolvovala.

„Bola som na sone bruška a doktorka mi povedala, že bábätko je väčšie, ako by malo byť. Najprv som bola vystrašená, ale keď uvidela Lukáša, ktorý má dva metre a je z rodiny, kde sú všetci vysokí, tak povedala, že gény sa asi oklamať nedajú,“ priznala blondínka, ktorá to však berie s humorom. „Tak asi porodím rovno školáka,“ uviedla so smiechom sympatická Eva.