Kollárova blondínka z Dubaja Laura zverejnila viac ako chcela: Zháňa už výbavičku pre bábätko?!

Predseda parlamentu Boris Kollár (57) je známy tým, že je otcom dvanástich detí s desiatimi rôznymi ženami. Už nejaký čas sa však povráva, že bude mať v poradí trináste dieťa s blondínkou Laurou (28), s ktorou si v posledných mesiacoch až dvakrát užíval dovolenku v Dubaji.

Príchodu nového potomka nasvedčuje aj Laurino bruško a najnovšie aj návšteva detského obchodu. Politik a známy podnikateľ Boris Kollár sa pýši početnou rodinkou. Rokmi mu dokonca prirástla prezývka multiotecko a podľa informácií Nového Času to vyzerá tak, že s plodením potomkov ešte neskončil.

Jedenástou mamou ďalšieho dieťaťa má byť mladá speváčka Laura Vizváryová. Tá síce tehotenstvo zatiaľ nepotvrdila, no zdá sa, že v súkromí sa na príchod novej ratolesti poctivo pripravuje. Nedávno totiž zverejnila záber, kde si prezerá luxusné detské postieľky pre bábätká.

„Krásne,“ napísala k záberu, no viac to už nekomentovala. Blízky zdroj z Laurinho okolia tvrdí, že sa jej v poslednom čase zväčšilo bruško. „Bola som s ňou nedávno a zdalo sa, že má väčšie bruško. Hovorí sa, že čaká dieťa s Kollárom,“ povedal zdroj pre Nový Čas.

My sme ju už párkrát kontaktovali, no Vizváryová všetky domnienky zmietla zo stola. „Vidia ma ľudia s bruškom? Tak som asi len pribrala. Prepáčte, nebudem k tomu nič hovoriť, je to moje súkromie,“ odvrkla blondínka, ktorá má z predchádzajúceho vzťahu školopovinného syna.

Rovnako skúpy na slovo bol aj Kollár. „Fakt na toto nebudem reagovať,“ napísal nám. Ten však už v minulosti zvolil rovnakú taktiku a k viacerým tehotenstvám sa nevyjadroval, až pokým jeho ratolesti neuzreli svetlo sveta.