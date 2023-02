Leoš Mareš si pustil ústa na špacír: Šok šesť dní po koncerte Dary v Prahe! Čo prezradil?

Ubehlo len pár dní od megalomanskej šou Dary Rolins (50) v pražskej O2 aréne, ktorá praskala vo švíkoch. Ešte pred štartom koncertu Nový Čas informoval, že sa šušká o prinesení jej šou aj na Slovensko. Dopyt po lístkoch totiž ďaleko presiahol kapacitu arény. Šuškané sa napokon stalo realitou.

Moderátor Leoš Mareš (46), ktorý Daru na túto akciu nahovoril, ju teraz presvedčil na pokračovanie. Rolins odpáli šou číslo 2! Práve Leoš Mareš je ten, v koho hlave vznikla myšlienka urobiť Dare grandióznu šou v O2 aréne.

Famózny večer na konci januára fanúšikov natoľko ohromil, že boli ihneď hladní po ďalšom veľkom koncerte a pýtali si Daru 2. Po 6 dňoch od tejto udalosti im dal Leoš odpoveď. „Teraz som dohovoril s Darou Rolins a ona mi povedala, že okej, že Dara 2 môže byť,“ ohlásil Leoš správu, ktorá ho viditeľne potešila. Tešiť sa tak môžu hlavne tí, ktorým Darina 50-ka v Prahe ušla.

„Je to pre tých, ktorí to nevideli, pre tých, ktorí nezohnali vstupenky, pre tých, ktorí budú chcieť tentoraz tancovať na ploche, kedykoľvek budú chcieť,“ dodal moderátor. To, kedy sa druhý koncert bude konať a na akom mieste, je nateraz neznáme. „Termín ideme hľadať. Proste vypnem motor auta a ideme hľadať a všetko sa včas dozviete,“ povedal s humorom Leoš. Aj pre neho je to malá osobná výhra, keďže musel speváčku presviedčať niekoľko dní. „Už pred piatimi dňami som dal vyrobiť plagát, akurát na ňom ešte nie sú žiadne informácie,“ prezradil.