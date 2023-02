Bičana z RTVS vyhodili, ale teraz to vyzerá na jeho návrat: Budú namiesto jedného platiť dvoch?!

Foto Video

Moderátor Andrej Bičan (48) po 15 rokoch so svojou reláciou 5 proti 5 v RTVS skončil. V januári ho nahradil Juraj Šoko Tabaček (44), ktorý sa však podľa reakcií divákov s Traf to! do ich vkusu zatiaľ veľmi netriafa. Bičan sa však nevzdal a RTVS ponúkol nový projekt, ktorý má podľa našich informácií šancu dostať sa na obrazovku.