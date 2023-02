Vojna pokračuje! Ukrivdený Popovič posiela Dare štipľavý odkaz: Výmysly a hysterickosť

Spor medzi Darou Rolins (50) a Tomim Popovičom (45) pokračuje! Hudobník sa tentokrát rozhodol reagovať na slová Dary, ktorá Popoviča obvinila z adresovania urážok na jej osobu.

Hudobník vyjadril svoj nesúhlas s tým, že na životný koncert Dary Rolins k jej 50. narodeninám nebol pozvaný, zatiaľ čo Dara na pódiu odspievala ich spoločnú pieseň Nebo peklo raj so speváčkou Tinou. Táto skutočnosť s Popovičom poriadne zamávala a tak si neodoprel úprimnú reakciu. Na sociálnych sieťach zverejnil viaceré Darine fotky a pomedzi to príspevky o nevďačnosti. Podľa umelkyne mal zájsť ešte ďalej, keď jej v súkromných správach mal adresovať poriadne drsné slová. „Dare som poslal svoju osobnú gratuláciu k okrúhlemu výročiu,“ uviedol pre Nový Čas Tomi. Dara však celú situáciu videla inak.





„Osobnú gratuláciu? Ja by som jeho dosť nechutnú slohovú prácu, ktorú mi poslal, plnú výčitiek a urážok, nazvala inak, ale pretože ma to u Tomiho vlastne vôbec neprekvapilo, neriešim. Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu. Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na rodinu a na to, čo získal, nie čo stratil,“ odkázala mu.