Krásna herečka Sarah Arato bude už túto sobotu posilou v šou Záhady tela, kde sa za súťažný pultík postaví po boku svojho hereckého kolegu Victora Ibaru. Reč sa samozrejme zvrtne aj na jej záhady na tele, no to, čo bude nasledovať azda nečakal nikto! Sarah má totiž na tele čosi navyše a neváhala to ani ukázať. A veru toto v obľúbenej relácii ešte nebolo! Presvedčte sa vo videu a zabavte sa aj na šou Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.