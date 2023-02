Nestarnúci bonviván Maroš Kramár ide v Čechách na dračku: Tento rok to bude ťažšie!

Známy herec Maroš Kramár (63) má na konte stvárnenie množstva filmových či seriálových postáv. Najnovšie ho vidno na obrazovkách v novom seriáli Mama na prenájom.

Okrem toho má však už dlhé roky pod palcom aj zábavnú reláciu Zázraky prírody u našich českých susedov. Od roku 2009, keď odpremiéroval prvú časť, si ho nevedia vynachváliť a nechcú ho pustiť. Ako dlho ešte herec vydrží pendlovanie medzi Bratislavou a Prahou?!

Kramár je súčasťou úspešnej relácie Zázraky prírody neskutočných 13 rokov. Sám nechápe, ako je možné, že relácia sa na českých televíznych obrazovkách objavuje aj po toľkom čase. „Pre mňa je to taký malý zázrak prírody, že som bol oslovený na 6 častí a už máme natočených 120,“ priznal herec so smiechom. Každým rokom sa však nároky na nové diely zvyšujú. „Tento rok to bude ťažšie, keďže máme natočiť až 12 častí, pričom sme normálne točili 7-8,“ uviedol.