Herečka Pavlíková otvorene o citlivej téme: Prečo som ateistka!

Má v tom jasno! Obľúbená herečka Eva Pavlíková (62), ktorá vždy srší optimizmom a nevídanou charizmou, má na pár vecí rázne vyhradený názor. Verejne priznáva, že je ateistka a cirkev v žiadnom prípade neuznáva.

Práve odtiaľ podľa nej prúdi zlo a nenávisť, ktoré rozdeľujú ľudí. Udalosti posledných dvoch rokov boli pre ňu najhoršie, aké počas svojho života zažila.

Eva Pavlíková si v podcaste Mimóza nekládla servítku pred ústa a otvorene priznala, čo ju štve. Začala celkom zostra. „Prečo Židia, Rómovia či homosexuáli nemôžu žiť rovnako ako my? Prečo majú byť prenasledovaní? Veď to sú takí istí ľudia ako my,“ načala závažnú tému. Práve neférovosť ju doviedla k rozhodnutiu. „Ja som ateistka, verejne sa k tomu priznávam. Náboženstvo káže lásku k blížnemu, a ja ju medzi ľuďmi nevidím,“ priznala.

Herečke je proti srsti hlavne pokrytectvo, ktoré vidí v spoločnosti. „Cirkev by mala ľudí spájať, a nie šíriť nenávisť. Určite sú ale ľudia, ktorí žijú podľa Božích prikázaní a pomáhajú druhým. A tak by to malo byť,“ ukončila rázne.