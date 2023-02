Do šou Milujem Slovensko prijal tentokrát pozvanie aj klavirista Jozef Holly, ktorý bude už tento piatok súčasťou Adelinho súťažného tímu. Známy hudobník Adele prezradí nielen jednu zaujímavú kuriozitu pri hre na klavíri, no známej moderátorke povie čosi, na čo si doposiaľ nikto netrúfol! Adelina reakcia však bude stáť za to! Zabavte sa na videu, aj na šou Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.