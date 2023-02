Marketingový riaditeľ Markízy Michal Borec: Pravda o hviezdnom Cimarrovi! Ako ho do šou zlákali?

Tanečná šou Let´s Dance sa už čoskoro dočká svojej ďalšej série a jej neodmysliteľnou súčasťou je aj marketingový riaditeľ televízie Markíza, Michal Borec. Ten sa na novú sériu nesmierne teší, hoci otvorene priznáva, že víťaz minuloročnej série Janko Koleník nastavil latku skutočne vysoko. Borec prezradil však aj kadejaké pikošky. Napríklad, ako sa im do šou podarilo zlákať hviezdu telenovely Maria Cimarra no aj to, koho by si do tanečného páru vybral on. A mužskí diváci mu dajú určite zapravdu!