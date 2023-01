ASTERIX a OBELIX mieri do kín: Pozrite, komu prepožičal hlas bývalý futbalista Ján Ďurica!

Dlho očakávané pokračovanie legendárneho filmu ASTERIX a OBELIX mieri do slovenských kín!

Na jeho slávnostnom uvedení v bratislavskom Cinema City v nedeľu večer nechýbal ani bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica. Úspešný obranca totiž v snímke prepožičal svoj hlas bývalému kolegovi, švédskemu futbalovému útočníkovi Zlatanovi Ibrahimovičovi. „Bolo to pre mňa niečo úplne nové,“ hovorí o svoje prvej dabingovej skúsenosti Ďurica a pokračuje: „Ale tešilo ma to. Spolupráca bola výborná, ľudia príjemní, cítil som sa dobre a bolo to zábavné. Ak príde ďalšia takáto ponuka, asi ju neodmietnem, treba sa otvárať novým možnostiam,“ dodáva s úsmevom.

Diváci okrem neho budú môcť počuť Pavla Plevčíka ako Asterixa a Pavla Topoľského ako Obelixa. Herec Peter Sklár prehovorí za postavu Júliusa Cézara. V slovenskom znení ďalej účinkujú Igor Krempaský, Zuzana Vačková, Petra Vajdová, Marek Ťapák, Peter Krajčovič, Judita Bilá, Juraj Hrčka, Martin Kaprálik, Martin Madej, Juraj Predmerský a ďalší.

Film ASTERIX a OBELIX: Ríša stredu do slovenských kín 2. februára 2023 uvedie distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.