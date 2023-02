Dominika Mirgová 9 dní po prevalení nevery jej muža Petra: Sype si popol na hlavu!

Sedemročné manželstvo speváčky Dominiky Mirgovej (31) sa po odhalení nevery Petra Zvolenského (31) otriasa v základoch.

Tú v druhej polovici januára odkryla mladá Klára, ktorá na sociálnej sieti správou s veľkým srdcom a textom „Môj vitamín Z“ prezradila blízkosť k Mirgovej manželovi. Dominika po prvotnom šoku priznala smútok i sklamanie a nakrátko sa odmlčala. Teraz však vyrukovala s vyjadreniami, ktorými sype popol na hlavu aj sama sebe.

Bol to isto deň, na ktorý speváčka v živote nezabudne. O manželovej nevere sa dozvedela z médií, keď viezla do školy sedemročného syna Peťka. A veľmi neférovo od ženy, ktorá mala jej manžela zviesť. „Mrzí ma, že som sa to nedozvedela od človeka, s ktorým som strávila desať rokov. Cítim sa hrozne. Som smutná a sklamaná,“ povedala vtedy pre Nový Čas.





Po pár dňoch mlčania sa však opäť rozhodla prehovoriť a fanúšikom na sociálnej sieti priznala: „Verím, že ma maximálne chápete a beriete ohľad na to, že aj ja som obyčajný človek, mám právo sa hnevať, plakať, kričať, robiť rozhodnutia a nerozprávať o nich.“ Aká nálada momentálne doma u Mirgovej panuje, nevedno. Na prvé miesto však dáva ich spoločného syna. „Nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac. A my ho budeme chrániť najviac, ako sa dá. Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku vo svojom nevinnom živote,“ zdôraznila.