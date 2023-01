Mirgová prehovorila o manželstve s Petrom, ktorý zutekal za mladšou: Veľké priznanie!

Zdalo sa, že Dominika Mirgová (31) žila s Petrom Zvolenským (31) v šťastnom manželstve. Po desiatich rokoch spoločného života však jej zákonitý zutekal za mladšou Klárou (22).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mirgová sa posledné roky nezastavila a okrem budovania úspešnej kariéry si budovala aj rodinný život s manželom a so synčekom Peťkom (7). Desať rokov fungovala dvojica ukážkovo. Nie všetko však zrejme bolo ideálne a ich pretvárka dostala tvrdý úder.

Speváčka sa z nevery spamätáva len veľmi ťažko, avšak myslí hlavne na svojho syna. "Jediné, čo vám môžem povedať, je to, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný..nič nie je viac. A my ho budeme chrániť najviac ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále sme jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho nevinnom živote," napísala speváčka.