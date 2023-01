Kralevich zrazila mladú Linth († 18): Drzosť, čo žiada od súdu! V prípade vypovedali dvaja svedkovia

Na Okresnom súde Bratislava II v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie s podnikateľkou a bývalou modelkou Danielou Kralevich, ktorá čelí obžalobe pre prečin usmrtenia.

Prípad sa týka dopravnej nehody, pri ktorej 21. septembra 2020 v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorového vozidla zahynula mladá študentka Linh († 18). Na začiatku pojednávania obžalovaná predložila súdu žiadosť o vrátenie jej auta značky Range Rover, ktoré je zaistené orgánmi činnými v trestnom konaní. Samosudca však jej žiadosť zamietol ako predčasnú, keďže vozidlo je predmetom znaleckého dokazovania.

„Znalecké dokazovanie zatiaľ nebolo vykonané, znalec nebol vypočutý," povedal sudca. Na súd sa zároveň za účelom výpovede dostavili dvaja predvolaní svedkovia.

"...obidvaja svedkovia sa vyjadrili, že nič nevideli, ako nehoda prebehla. Nevideli nič, čo by vnieslo do prípadu nejaké svetlo," vyjadrila sa v krátkosti Kralevich k výpovediam svedkov. Stojí si za tým, aby bolo jej auto vrátené do jej rúk. "My si myslíme momentálne, že to auto nemá veľmi veľký dôvod byť zadržiavané, keďže už na ňom boli spravené technická skúška a technická skúška spomalenia, takže toto auto už je zadržiavané zbytočne," dodala podnikateľka s tým, že na svojej nevine trvá. Súd odročili na 16. mája.