Prvé slová Dary po veľkolepej megašou: Exkluzívna spoveď a nečakané priznanie! Všetko mohlo byť inak

Dara Rolins (50) odpálila uplynulú sobotu (28.1.) svoju koncertnú megašou. Obrovským prekvapením bola účasť jej ex Rytmusa, s ktorým spoločne vystúpili na jednom pódiu. Aké sú Darine pocity po jej životnej šou?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Sobotný večer bol plný emócií. V českej metropole sa totiž odohral najväčší koncert speváčky Dary Rolins. A toto sú jej pocity bezprostredne po tom, ako sa vyprázdnila O2 aréna: "Bolo to ako to najdokonalejšie vyvrcholenie raketovej cesty od nápadu až k realizácii jedného odvážneho nápadu. Ten teda nevznikol v mojej, ale v Leošovej hlave. A stalo sa to na spomienkovom koncerte v O2 aréne, na počesť Karla Gotta, kde vystupovali snáď všetky hviezdy českého šoubiznisu. Nasadil mi tam tzv. "brouka" do hlavy a neprestal ma tým nápadom bombardovať, až kým som nepovedala, že do toho idem," spomína Dara s úsmevom.

Druhým dychom však dodáva, že mala pred samotnou šou obrovský rešpekt: "Nikdy som nemala ambíciu vypredať O2 arénu, mala som z tej jej veľkosti obrovský rešpekt. Vždy som hovorila, že radšej plný klub, než poloprázdny štadión. Priznám sa, že som v tomto smere bola omnoho skromnejšia, než všetci okolo mňa, ktorí nepochybovali o tom, že to vypredám. No a teraz, po tom dokonalom zážitku som šťastná, že mali pravdu!"