Dara Rolins po životnom koncerte: Tajný žúr s hŕstkou vyvolených!

Spôsobila ošiaľ! Dara Rolins (50) odspievala najväčší koncert svojho života v pražskej O2 aréne, ktorá praskala vo švíkoch. Umelkyni tlieskalo 15-tisíc fanúšikov, ktorí s ňou oslavovali jej jubileum.

Po tom, čo zhasli v aréne všetky svetlá, priaznivci speváčky sa rozpŕchli po rôznych kluboch, kde pokračovali v zábave. Samotná Dara sa však vybrala na utajované miesto svojej súkromnej afterparty, na ktorú sa dostala len hŕstka vyvolených.

Bol to jeden nezabudnuteľný žúr! Dara sa po koncerte s fanúšikmi rozlúčila so slzami v očiach a presunula sa do neďalekého hotela, kde odštartovala afterparty. Podľa informácií Nového Času to bola VIP oslava, kde sa dostali len vyvolení. Ak si však človek myslí, že Dara sa zabávala len so svojimi blízkymi a priateľmi, opak je pravdou. Umelkyňa myslela na svojich obdivovateľov.





„Dara po koncerte smerovala do hotela neďaleko arény. Tam sa rozpútala oslava, kde bolo prítomných 80 fanúšikov, ktorí si zaplatili za to, aby sa s ňou mohli stretnúť,“ prezradil náš zdroj. Na žúre sa bavili okrem pár fanúšikov a samotnej speváčky aj jej priateľ Pavel Nedvěd, moderátor Leoš Mareš, modelky Michaela Kocianová a Denisa Dvořáková, ale aj speváčky Tina, Anitta Soul, moderátor Bruno Ciberej či Dominika Cibulková.



Plná emócií

Celá aréna sa otriasala v základoch. Dojatá Dara Rolins sama neverila, čo dokázala a čo sa jej podarilo. Po koncerte nám priznala: „Ten pocit, že sa na jednom mieste zídu tisíce ľudí len kvôli vám, je neskutočný. Človeku by to mohlo pekne zamotať hlavu, z tej hviezdnosti, ale s tým som našťastie nikdy problém nemala, takže som aj naďalej nohami pevne na zemi. I keď priznávam, v ten večer som sa vznášala pár centimetrov nad zemou. Bol to ten najkrajší darček k narodeninám.