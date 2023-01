Herečku Polnišovú trápi zdravie: Pripútaná k posteli s neznesiteľnými bolesťami!

Herečka Petra Polnišová (46) v poslednom čase nevie, kam skôr skočiť. Okrem účinkovania v seriáli Dunaj nakrúca aj obľúbený podcast Jauuu PS: To Bolelo, ktorý má s komičkou Evelyn (32). Všetko však muselo ísť bokom v momente, keď skončila pripútaná k posteli s neznesiteľnými bolesťami.

Zdravie je len jedno! To si uvedomuje aj herečka Petra Polnišová, ktorá už roky bojuje s problémami so štítnou žľazou, kvôli ktorým navštevuje ajurvédske liečivé pobyty v Indii. Teraz ju však trápi niečo celkom iné, čo ju nateraz úplne vyradilo z pracovného kolotoča a aj z udržiavania domácnosti. Skončila pripútaná k posteli.





„Chorá, nemožná a seknutá,“ uviedla brunetka. Choroba jej dáva totiž riadne zabrať a zoslabnutá hviezda ledva rozpráva. Aj napriek tomu už plánuje ďalšie diely podcastu. „Veľmi ma to mrzí, pretože my sme mali už pred 2 dňami nahrať s Evelyn nový diel, ale mne sa stala táto nemilá chorobná vec a okrem toho ma tak seklo, že sa naozaj neviem hýbať, takže budeme musieť čakať, kým sa dám do normálnej prevádzky,“ dodala Polnišová z posledných síl.