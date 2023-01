Sexi Dara odpálila šou, ktorá nemá obdoby: Zmierenie s Rytmusom a aha, kto všetko prišiel!

Uplynulá sobota patrila v Čechách nielen napätým prezidentským voľbám, ale aj speváckej hviezde Dare Rolins (50), ktorá odpálila svoju najväčšiu životnú šou.

Do pražskej O2 arény sa natlačilo 15-tisíc divákov, pre ktorých speváčka pripravila nezabudnuteľný a emóciami nabitý večer. Dara na takmer trojhodinovom koncerte predviedla sexi outfity vyrážajúce dych a odspievala desiatky svojich hitov.Vzťahy medzi nimi vtedy zamrzli, a preto niet divu, že jeho dojemné blahoželanie priamo z pódia bolo najsilnejším momentom celej šou!

Predviedla neopakovateľnú šou. Spevácka diva a módna ikona Dara Rolins odpálila pražský koncert v sobotu o 20. hodine večer. Aréna praskala vo švíkoch a všetci sa nevedeli dočkať momentu, keď sa blondínka zjaví na javisku. Jej koncert mal pod palcom český moderátor Leoš Mareš, ktorý na všetko dohliadal.

Nechýbali veľkolepé LED obrazovky s úžasnou grafikou, kde sa mixovali nielen Darine videá, portréty či umelecké zábery korešpondujúce s jej hitmi, ale aj poriadna svetelná šou. Samotná Dara spievala takmer celé tri hodiny a nechýbali ani všetky jej veľké hity z jej detských čias či zo súčasnosti. „Ste so mnou už dlho. Chcem, aby ste si dnes so mnou prešli všetkými etapami môjho života. Som rada, že ste tu so mnou,“ povedala so slzami v očiach speváčka.

Šokujúci hosť

Najsilnejší moment prišiel v okamihu, keď sa na vyvýšenom pódiu objavil raper Rytmus s mikrofónom v ruke. Publikum jasalo a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Nie je totiž tajomstvom, že raper a Dara tvorili niekoľko rokov pár. V marci 2018 však blondínka potvrdila, že sa rozišli a každý si ide svojou cestou. Rytmus sa medzitým oženil s moderátorkou Jasminou Alagič a Rolins našla šťastie po boku bývalej futbalovej hviezdy Pavla Nedvěda.