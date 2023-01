Peter Sagan oznámil smutnú správu: Prečo končí s cestnou cyklistikou?! Slová brata Juraja vás prekvapia

Šokoval celý športový svet! Náš najúspešnejší cyklista Peter Sagan (33) oznámil, že táto sezóna bude na ceste jeho posledná. Svoju kariéru však nevešia na klinec úplne a na najbližšej olympiáde v Paríži sa chce ešte predstaviť na horskom bicykli.

Čo ho priviedlo k tomuto ťažkému rozhodnutiu a ako hodnotia jeho ďalšie smerovanie jeho brat Juraj a šéf slovenskej cyklistiky?! Robil nám radosť dlhé roky a mnohé deti priviedol k športu, ktorý patrí k najťažším. Náš najlepší cyklista v histórii Peťo Sagan ohlásil, že táto sezóna bude pre neho na ceste posledná.

„Chcel by som povedať, že nastala tá chvíľa, keď som sa rozhodol, že po tejto sezóne končím v pretekoch WorldTour. Všetci moji fanúšikovia a ľudia si zaslúžili vedieť už teraz, že to bude môj posledný rok na ceste. Preto som to oznámil v San Juane,“ oznámil neradostnú správu, ktorá rozvášnila a rozosmutnila množstvo jeho fanúšikov. „Nie! Sedím a je mi tak nejako divne smutno!“napísal jeden z jeho fanúšikov, ktorého dopĺňa hneď ďalší. „Tak toto je veľmi smutná správa. Tour de France bez Sagana si ani neviem predstaviť, už to nebude ono,“ napísal so smutným smajlíkom.

Sagana pri oznámení odchodu do cyklistického profesionálneho dôchodku sprevádzali jeho tímoví kolegovia z TotalEnergies. Fanúšikov však Peťo potešil aspoň jednou dobrou správou. „Vždy som hovoril, že by som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože som na ňom aj začal. Budem robiť to, čo ma skutočne baví. Chcel by som sa pripraviť na olympijské hry, kde by som sa rád predstavil v horskej cyklistike,“ ozrejmil Sagan, ktorý vo štvrtok oslávil 33. narodeniny, svoje plány do budúcnosti.