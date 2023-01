Moderátorské fleky v Let’s Dance získali Vincze a Hlaváčková: Zamiešali karty mastné honoráre?!

Na obrazovky sa už o pár týždňov chystá noblesná šou Let’s Dance. Po tom, čo Nový Čas priniesol zoznam celebritných účinkujúcich, ktorí sa budú zvŕtať na parkete, sú známe už aj mená moderátorov.

Mikrofónu sa zhostí tvár z predchádzajúceho ročníka Viktor Vincze (32), ale nebude na to sám. Markíza povolala moderátorku z Telerána Luciu Hlaváčkovú (29), ktorá mala na tento projekt zálusk už v minulosti. Podľa informácií Nového Času však mala televízia poškuľovať aj po ostrieľanej moderátorskej hviezde Martinovi Pycovi Rauschovi (45). Ten bol neodmysliteľnou súčasťou tejto šou niekoľko rokov predtým, ako sa na dlhú dobu odmlčal. Dieru v šou tak zalepil Viktor a dôvodom by mohli byť aj peniaze.

Pyco moderoval štyri ročníky SuperStar, hviezdil tiež v štyroch sezónach šou Česko Slovensko má talent, v štyroch sériách noblesnej šou Let’s Dance a tiež sa štyri razy zhostil projektu Tvoja tvár znie povedome. Naposledy sa v úlohe moderátora na obraze ukázal v roku 2020 v šou Zlatá maska a odvtedy si sám naordinoval televíznu pauzu. Pyco však dvere veľkým šou nadobro nezatvoril.

Ako tvrdí, len čaká na ten správny moment, na príťažlivý projekt, ale tiež na lákavý honorár. „Túto kapitolu som neuzavrel. Chýba mi možno čaro a adrenalín živého prenosu s reálnymi divákmi. Dlhší čas som pobudol vo formátoch, ktoré postupne zovšedneli, ale aj pre tvorcov je ťažké nájsť nové fungujúce relácie. Ak však príde v správny čas na stôl niečo atraktívne, nevylučujem, že to bude nová výzva,“ prezradil Pyco Novému Času.

A o ponuky rozhodne pred časom núdzu nemal. Podľa informácií Nového Času nemali na Pyca zabudnúť ani kompetentní v Markíze, ktorí ho mali lákať na prestížny flek v Let’s Dance. „V televízii sa skloňovalo aj Pycovo meno v súvislosti s moderovaním Let‘s Dance,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Všetko však malo stroskotať na peniazoch. „Pyco si zapýtal veľa, s Markízou sa napokon nedohodol,“ dodal zdroj z prostredia televízie.

Viktor ako druhá voľba?



Výroba samotnej šou je finančne náročná a účty sa mali minulý rok vyšplhať do výšky státisícov eur. Ide teda o extrémne drahý projekt, nielen čo sa produkcie týka, ale aj honorárov účinkujúcich. Pycove skúsenosti s veľkými projektmi sa nedajú zrovnávať s Vinczeho minuloročnou moderátorskou prvotinou live prenosu, a preto sa ich pláca môže výrazne líšiť. Televízia tak, zdá sa, stavila na lacnejší variant a znova povolala Viktora. „Dostal som dôveru opäť. A dostať ju na prvýkrát a nesklamať je jedna vec. A zopakovať minimálne ten štandard, ktorý bol, je pre mňa väčšou výzvou. Teším sa,“ povedal nám Viktor.

Nová tvár



Zatiaľ čo Vincze dostal ponuku zhostiť sa mikrofónu, herečka a moderátorka Martina Zábranská také šťastie nemala. V minulej sezóne Let’s Dance sa nevyhla kritike od divákov aj napriek tomu, že sa z kola na kolo zlepšovala. Modro-žltá televízia tak s Macou viac nepočíta a oči jej zalepila rolou v ich novom seriáli. Možnosť zahviezdiť dala Markíza moderátorke Telerána Lucii Hlaváčkovej.

Podľa zdroja z Markízy sa mala Hlaváčková zúčastniť na moderátorskom kastingu do tanečnej šou už minulý rok, no vtedy lukratívne miesto nedostala. Tentoraz sa však situácia zmenila. „Keď som dostala ponuku, zasekla som sa. Nastúpili emócie ako rešpekt, zodpovednosť, ale veľmi sa teším. Bude to nová skúsenosť, ale takýto druh šou som ešte nerobila. Myslím, že aj s Viktorom si rozumieme,“ prezradila Novému Času Lucia.