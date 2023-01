Zábranská hádže predsudky za hlavu: Zamilované ódy na partnera! Pre toto Jirka milujem

Martina Zábranská (28) sa do povedomia Slovákov dostala minulý rok vďaka šou Let’s Dance, ktorú moderovala. Odvtedy ju spoznala široká verejnosť a aj naďalej sa jej darí či už v pracovnom, alebo osobnom živote.

Herečka momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Mama na prenájom a voľné chvíle trávi so svojou polovičkou, hercom Jiřím Dvořákom (55). Napriek tomu, že im to mnohí neprajú, Martina kričí do sveta, že je zamilovaná. Pre magazín Nový Čas víkend porozprávala, prečo si práve Dvořák získal jej srdce.

Na veku nezáleží! To potvrdzuje aj slovenská herečka a moderátorka Martina Zábranská, ktorá je vo vzťahu s takmer o 30 rokov starším mužom. „Byť zaľúbená je super, veľmi mi vyhovuje, že si naozaj rozumieme, vieme sa porozprávať na každú tému, vzájomne sa počúvame. Jirko je úžasný partner a hlavne nekonfliktný, tak nám všetko klape,“ priznala v rozhovore pre Nový Čas víkend.

Dvojica okrem spoločných hodnôt zdieľa aj rovnaké povolanie, čo môže mať plusy, ale aj mínusy. „Jirko je tiež herec, ktorý je rovnako vyťažený ako ja, tak v sebe veľakrát nájdeme vzájomné pochopenie. Asi nik ma nevie pochopiť tak ako on,“ vyznala sa Martina úprimne. Šťastie vo vzťahu si nenechá zobrať ani predsudkami či negatívnymi komentármi.

„Je mi jedno, kto si čo hovorí, už od Let’s Dance sa negatívne komentáre snažím filtrovať,“ povedala Maca rázne. „Podstatné je, ako to vnímame my dvaja a moji blízki, ktorí ho majú radi. Narozpráva a napíše sa toho veľa, s tým aj tak nič ne­urobím. Som šťastná a moje motto je ži a nechaj žiť,“ dodala. Viac o jej živote sa dočítate v novom vydaní magazínu Nový Čas víkend.