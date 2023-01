Škandál v manželstve Dominiky Mirgovej: Jej muž sa po nevere vyparil! Hryzie ho svedomie?

Cíti vinu? Sú to presne štyri dni, čo sa prevalilo, že manžel sympatickej speváčky Dominiky Mirgovej (31) jej začal zahýbať. Dominika žila v šťastnom manželstve s Petrom Zvolenským (31) sedem rokov.

Ako sa zdá, časom sa v ich vzťahu muselo niečo zmeniť, keď Peter zutekal za mladšou Klárou (22). Speváčka sa z nevery spamätáva len veľmi ťažko. Neverila, že scény známe z filmov by sa mohli odohrávať v jej reálnom živote.

Zatiaľ čo Dominika neveru potvrdila, Peter mlčí a nenastúpil ani do práce. Bola to len nerozvážnosť, chvíľkové zlyhanie, cielená nevera alebo láska? Tak na to pozná odpoveď len samotný manžel speváčky Dominiky Mirgovej, ktorej nasadil parohy. Ako tvrdí blízky zdroj z prostredia manželov, Peter sa mal dlhšiu dobu cítiť menejcenný, keďže umelkyni sa darilo a bola pracovne vyťažená.

Možno aj to bol dôvod, prečo hľadal útočisko pri druhej žene. Dievčina sa však neudržala a fotografiu Dominikinho manžela plnú srdiečok zverejnila na sociálnej sieti s textom: „Môj vitamín Z.“ Do rodiny Mirgovej tak vniesla poriadny nepokoj, slzy a sklamanie.