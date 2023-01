Český herec Zdeněk Godla otvorene o rokoch strávených vo väzení: Jeho slová vás skutočne zaskočia!

Hosťom Adely Vinczeovej v relácii Trochu inak bude tentokrát český herec Zdeněk Godla. Ten viac než otvorene prehovorí o svojej minulosti, ktorej súčasťou bol aj pobyt za mrežami za lúpežné prepadnutie. To, ako svoj pobyt vo väzení herec vnímal, by však hádam čakal len málokto. Vypočujte si jeho slová, no rozhodne si nenechajte ujsť ani reláciu Trochu inak s Adelou v piatok o 22.00 na Dvojke.