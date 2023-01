Habera poriadne zúri kvôli dôchodku futbalovej legendy Štibrányiho: To komu zas preplo?!

Pavol Habera (60) sa nedávno stretol s bývalým futbalistom Jozefom Štibrányim (83). Po rozhovore so strieborným medailistom však zostal poriadne rozhorčený kvôli peniazom, ktoré táto legenda, ktorá významne reprezentovala Slovensko na MS v Čile v roku 1962, dostáva od štátu.

To, čo sa Habera dozvedel od bývalého futbalového reprezentanta Jozefa Štibrányiho, ho skutočne šokovalo. „Tak toto mi hlava neberie! Pán Jozef je jeden z mála žijúcich strieborných medailistov z MS vo futbale. Má 83 rokov a za svoju skvelú športovú činnosť poberal od nášho štátu športový dôchodok 19,90 eura. Dočítal som sa, že aj ten mu však teraz náš štát zrušil?“ napísal Habera k spoločnému záberu s legendou.

Tieto informácie ho dostali. „To komu zas preplo? Nebolo by spravodlivé hodiť do zákona, že športovec, ktorý pri reprezentácii našej krajiny dosiahne výrazný úspech, by dostával od štátu nejaký doživotný dôchodok?“ pýta sa spevák.

