Vanessa Šarközi odhalila chrbát: Aha, čo zdobí jej telo! Wau, to chcelo odvahu

Splnila si sen! Talentovaná speváčka Vanessa Šarközi si nechala skrášliť telo a na chrbte si zvečnila niečo výnimočné.

Vanessa, dcéra Cigánskych diablov, ktorá okrem hudobného nadania zdedila po mame Silvii aj šarm i eleganciu, si nechala potetovať chrbát. Obrazec navždy zvečnený na speváčkinom chrbte však nie je veľkým prekvapením, nakoľko nejde o jej prvé sedenie v tetovacom štúdiu.

"Po tomto tetovaní som strašne dlho túžila, no hrozne som sa bála bolesti," priznala bruneta, no ako dodala, obavy boli úplne zbytočné. "Bolelo ma to tuším ešte menej než moje prvé tetovanie na ruke, prístup tatéra skvelý a svoje nové tetko milujem," teší sa Vanessa, ktorá sa novinkou ihneď pochválila na instagrame.

Vanessu, ktorá je vždy upravená a elegantná, bude po novom zdobiť obrázok kvetu s jemným nápisom. "Slnečnica je jedna z mojich obľúbených kvetín. A prečo slovíčko blessed? Pretože som požehnaná skvelou rodinou, priateľmi, láskou, prácou, zdravím a možnosťou robiť umenie, a za to všetko som veľmi vďačná," vysvetlila speváčka, ktorá po tomto tetovatí veľmi dlho túžila.