Režisér cestopisu Cestou necestou zažil na potulkách svetom kadečo: Covid to poriadne skomplikoval!

Producent a režisér Tibor Patay precestoval takmer celý svet. Vďaka svojmu vlastnému cyklu Cestou necestou navštevuje Slovákov žijúcich v zahraničí a divákom predstavuje nielen rôzne kúty sveta, no aj ich tradičné jedlá a tradície. Počas svojich potuliek zažil skutočne kadečo a tak sme boli zvedaví, ktorá krajina bola najkomplikovanejšou a naopak, v ktorej by si vedel predstaviť prežiť dôchodok. Toto by ste nečakali!