Sexica Andrea Verešová išla donaha: Pikantný záber z masérskeho stola!

Nemá sa za čo hanbiť! Sympatická modelka Andrea Verešová (42) pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na instagrame fotkami, pri ktorých ženy horia závisťou a muži nevedia, kam pozerať skôr.

Rovnako tomu bolo i teraz, keď sa Andrea pochválila fotkou z masérskeho stola, na ktorom leží takmer nahá. Nebyť bieleho štvorčeka, modelke by vykukla bradavka. "Najlepšia časť dňa," napísala Andrea k sexi záberu. Verešová by však aj pár rokov po 40-ke mohla svojimi krivkami zahanbiť nejednu dvadsiatničku. Dokazujú jej to i fanúšikovia, ktorí sa v komentároch pod príspevkom predbiehali, kto dá modelke krajšiu lichôtku.

Nie vždy je to však také ružové a Andrea o tom vie svoje. „Čím atraktívnejšia fotka, tým má väčší dosah a aj viac lajkov,“ hovorí Andrea, ktorej komentujú väčšinou muži. „Občas sa nájdu aj ženy, ktoré ocenia ženské pôvaby a nezávidia druhým úspech a krásu. Ženy sa však zvyknú veľmi porovnávať a s konkurenciou bojujú. Pritom si myslím, že v jednote je sila a veľmi by nám pomohlo a boli by sme silnejšie, ak by sme sa podporovali. Osobne obdivujem úspešných ľudí a rada sa nimi nechám inšpirovať,“ povedala modelka nedávno Nový Čas.

