Alexandra Orviská sa so synom teda nenudí: Veď ten je celý tato! Rastie z neho budúci hokejista?

Sú to takmer 2 roky, čo jojkárska moderátorka Alexandra Orviská (39) priviedla na svet syna Jonatana (1), ktorého má s hokejistom Jaroslavom Janusom (33). Práve jej malý poklad ju prekvapil svojou vášňou pre hokej, a to ešte skôr, ako oslávi dva roky.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Známa jojkárka je mamou dvoch ratolestí. Dcéry Viktórie a malého Jonatana. Práve ten sa rozhodol, že si dá na hlavu prilbu, obuje korčule a hor sa do naháňania puku po celej obývačke, zatiaľ čo v pozadí bežal hokejový zápas jeho otca Jara Janusa.

„Neviem, či som videla niečo milšie ako to, ako vzhliada k svojmu otcovi, ako silno ho vníma a aký vzor v ňom vidí. Neviem, či som viac zamilovaná do toho, že ešte nemá ani dva a už mi tu korčuľuje po obývačke, alebo do toho, aké puto je medzi ním a otcom. Ľúbim vás, moje krásne deti, V&J, a teba tiež, JJ,“ priznala brunetka.